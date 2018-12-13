15-летняя девочка на Mercedes-Benz сбила инспектора ГИБДД

Юную правонарушительницу, севшую за руль без прав и сбившую работника ДПС, пытался выгородить кто-то из руководства местного МВД.

Следственным комитетом РФ опубликовано видео, на котором черный Mercedes-Benz сбивает пытавшегося его остановить для проверки документов инспектора ДПС. Произошло это в Челябинске.

К сбитому инспектору подбегает его напарник, после чего начинается преследование иномарки с нарушителем. При задержании оказалось, что автомобилем управляла 15-летняя школьница. Судя по всему, девочка оказалась не простой, так как данное ДТП, по неофициальным сведениям, не было зарегистрировано, но информация о нем была распространена в Сети очевидцами событий. Делом заинтересовалось подразделение собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области. В данный момент к расследованию подключились Следственный комитет и работники прокуратуры.

Выяснилось, что до наезда на сотрудника полиции, который был совершен 17 ноября, этот автомобиль столкнулся с припаркованным Лифаном, после чего снес дорожный знак. Следователи также установили, что факт ДТП пытались скрыть, а причастным к этим действиям оказался один из руководителей городского полка ДПС. Теперь прокуратурой ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

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Фото, видео: Следственный комитет РФ