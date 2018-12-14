Виктор Зинчук госпитализирован после ДТП

Авария, в которой пострадал композитор и гитарист-виртуоз Виктор Зинчук, произошла в Пушкинском районе Московской области по вине водителя автомобиля ВАЗ, который врезался в машину, перевозившую музыканта. Виктор Зинчук был госпитализирован.
«На трассе в Пушкинском районе столкнулись Жигули и Audi. Зинчук сидел на пассажирском сиденье иномарки, он был госпитализирован, у него нетяжелая травма, в больнице решают вопрос о том, чтобы отпустить его домой», — рассказал РИА «Новости» неофициальный источник в правоохранительных органах.
В официальном сообщении пресс-службы ГУ МВД по Московской области личность пассажира не раскрывается, но объясняются обстоятельства происшествия.
«На 8-м километре Красноармейского шоссе в Пушкинском районе автомобиль ВАЗ выехал со второстепенной дороги на главную и допустил столкновение с Audi A3. В результате ДТП был госпитализирован пассажир иномарки».
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Фото: официальный сайт Виктора Зинчука
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