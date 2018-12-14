Виктор Зинчук госпитализирован после ДТП

Собственный или наемный автопарк — плюсы и минусы Одним из ключевых элементов бизнеса, связанного с перевозками, является формат транспортного обеспечения предоставляемых услуг. Парк в собственности, наемный транспорт или смешанное в определенной пропорции владение — от правильного выбора зависит развитие компании. Какой автопарк предпочесть и какими критериями при его выборе руководствоваться, рассказывает операционный директор транспортно-логистической компании «Точка-Точка» Максим Алексеев. Не повторяйте их ошибок: к чему приводит подорожание солярки на 7,5 евроцента за литр Франция бастует. Начавшаяся в ноябре заваруха грозит серьезными последствиями — вплоть до отставки президента Макрона. Понятно, что за протестующими стоит определенная организующая сила, но нам, автомобилистам, в этой связи наиболее интересно то, что поводом народных волнений стало повышение цен на бензин и солярку. А среди требований протестующих есть и требование убрать с дорог камеры. Снежные ловушки: как оспорить штраф за невидимые знаки и разметку Занесенные снегом дорожные знаки и разметка — настоящий вызов для автомобилистов. Риск нарушить ПДД в плохих погодных условиях возрастает в разы. Сами того не зная, водители идут на обгон и разворачиваются в неположенных местах. Разбираемся, как оспорить штраф, если вокруг не видно ни зги.