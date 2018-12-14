Депутаты предлагают «цифровизировать» оспаривание штрафов ГИБДД

Проблему того, что в России очень неудобная система оспаривания штрафов, подняла глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее поддержала группа депутатов Госдумы, которые предложили ввести в закон возможность обжалования в электронном виде.

Внести поправки в статью 30.2 КоАП, упрощающие порядок оспаривания штрафов, предложила группа депутатов от ЛДПР — И. Лебедев, Я. Нилов, В. Сысоев и другие. Сейчас тот, кто считает себя незаконно оштрафованным, должен подать заявление лично в письменном виде в тот орган, который вынес решение о привлечении его к административной ответственности. Законодательство не предусматривает возможности обжалования «писем счастья» в электронном виде. Верховный суд России, руководствуясь главой 30 КоАП РФ, рассматривает жалобы на постановление по делу об административном правонарушении только на бумажном носителе, а органы МВД России отказывают в принятии жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях через «интернет» без усиленной квалифицированной цифровой подписи. Аргумент — невозможно установить личность заявителя.

Но поскольку мы так стремимся в век цифровизации, то почему бы не начать с того, чтобы упростить некоторые бюрократические процедуры, решили депутаты.

Авторы законопроекта предлагают установить, что жалоба может быть подана двумя способами — на бумажном носителе и в форме электронного документа.

Жалоба на бумаге может быть подана лично либо по почте заказным почтовым отправлением. Что касается жалобы в электронном виде, то в законопроекте предлагается установить два способа.

Первый предполагает использование усиленной квалифицированной цифровой подписи, если жалоба направлена на электронную почту компетентного органа или в виде заполнения формы на официальном сайте такого органа (например, ГИБДД).

Второй способ «электронного обжалования» — направление жалобы с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью. Так как человек уже зарегистрирован на портале, это предполагает обязательное установление и подтверждение его личности.

«Цифровизация как основной тренд сегодняшнего дня побуждает нас серьезно корректировать деятельность устоявшихся государственных институтов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, копия которого есть в распоряжении «За рулем».

Глава Совфеда заявила в одном из интервью, что видеофиксация нарушений правил дорожного движения нужна и важна, но при этом гражданину сложно оспорить незаконно выписанный штраф, и вот с этим следует поработать.

Фото: depositphotos.com