14 человек пострадали в ДТП с автобусом

7 главных вопросов и ответов о моторном масле Адаптивная формула, итальянский дизайн канистры, итальянское производство... — мы собрали самое важное, что надо знать о маслах G-Energy и других продуктах под этим брендом. Как (не) надо покупать машину у «юрика», или История одной аферы Принято считать, что приобретать подержанную машину надежнее у юридического лица. Однако мало кто знает, какие подводные камни могут скрывать такие сделки. Что надо сделать, чтобы салон Лады оставался сухим У каждого автомобиля есть свои особенности технического обслуживания и ремонта. Если знать о них, можно избежать многих проблем с машиной в будущем. К примеру, вовремя прочистив дренажное отверстие на Ладе Весте, вы избежите потопа в салоне. Показываем, как это сделать.