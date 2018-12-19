14 человек пострадали в ДТП с автобусом

Авария, в которой пострадали 14 человек, произошла в городе Выкса Нижегородской области. По предварительной информации, водителю маршрутного транспортного средства стало плохо, в результате чего автобус съехал на обочину, где на полном ходу врезался в дерево. Со слов очевидцев, прежде чем потерять сознание, 61-летний водитель схватился за голову.
«В Выксе произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Водитель съехал на правую обочину, где совершил столкновение с деревом. Предварительно установлено, что на момент аварии в автобусе находились 15 человек, которые с различными травмами обратились за медицинской помощью. Водитель автобуса госпитализирован», — сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.
В результате удара водитель оказался зажат, лавки для пассажиров в передней части автобуса сломались, после чего их вместе с людьми снесло к лобовому стеклу.
Подобное ДТП случилось недавно в Ивановской области, где у водителя автобуса во время движения случился сердечный приступ. Тогда в аварии пострадали 16 человек, а 56-летний водитель скончался.
По факту ДТП в Выксе ведется следствие, опрашиваются свидетели, изучается документация местного ПАП.
- С другими материалами рубрики «Происшествия» можно ознакомиться здесь.
Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области
Читать комментарии