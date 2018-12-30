Mustang может стать российским и электрическим

Компания Aviar намерена выпустить технологичный электромобиль, похожий на старый Ford Mustang.

Российская компания Aviar намерена вывести на рынок электрический Ford Mustang прежде самого Форда. За основу внешности автомобиля взят дизайн Ford Mustang 1967 модельного года.

Электромобиль Aviar будет разгоняться до 100 км/ч всего за 2,2 секунды, а его максимальная скорость составит 250 км/ч. Согласитесь, заявленные характеристики впечатляют. Но это еще не все. Мощность составит 840 л.с., а запас хода — до 507 км.

Купе Aviar оснащено двумя электродвигателями и аккумуляторной батареей мощностью 100 кВт. Кузов электромобиля изготовят из легких и прочных алюминиевых сплавов и карбона, а его пневматическая подвеска сможет изменять дорожный просвет. Примечательно, что «звучать» электромобиль будет так же, как Mustang Shelby GT500, а звук воспроизводиться — через специальные динамики.

Этот российский концепт, как и многие другие (например, электромобиль ИЖ от концерна «Калашников» или канувший в Лету Ё-мобиль), весьма интригует, но, к сожалению, совершенно непонятно, как и когда он появится на рынке.

Фото: Aviarmotors