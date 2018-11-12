Полиция Дубая пересядет на российские летающие мотоциклы

Полицейские Дубая начали учиться полетам на квадрокоптерах S3 2019 Hoverbike компании Hoversurf, принадлежащей российскому бизнесмену.

Обучение дубайского полицейского искусству полета
Обучение дубайского полицейского искусству полета

Для обучения полетам в распоряжение дубайских полицейских были предоставлены 10 квадрокоптеров S3 2019 Hoverbike. Это разработка калифорнийской компании Hoversurf, принадлежащей российскому бизнесмену Александру Атаманову, бизнес которого начался с российского ОКБ «АТМ грузовые дроны».

Hoversurf выпустила первый Hoverbike уже через год после основания и показала его на выставке технологий GITEX. В 2017 году компания подписала контракт на поставку полиции Дубая летающих мотоциклов, и вот уже началось обучение полетам. Квадрокоптеры нужны полиции Дубая для доступа в труднодоступные районы, например во время наводнений.

Служебный транспорт полиции Дубая
Служебный транспорт полиции Дубая

Вес летающего мотоцикла Hoversurf S3 2019 Hoverbike составляет 115 кг, а скорость полета достигает почти 100 км/ч. Безопасная высота полета равна семи метрам. К сожалению, с пилотом на борту летающий мотоцикл может находиться в воздухе не более 25 минут. В беспилотном режиме время полета составляет до 40 минут. При этом на полный заряд аккумуляторов требуется 2,5 часа. Как заявили в компании, характеристики мотоциклов будут постоянно улучшаться. Например, в Hoversurf уже разработали новую систему пропеллеров, которая компактнее, тише, безопаснее и эффективнее нынешней.

Полиция Дубая имеет исключительные права на заказ летающих мотоциклов у компании Hoversurf, но за 150 000 долларов США купить диковинку может любой желающий, имеющий открытую категорию летных прав.

Фото: Hoversurf

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