Полиция Дубая пересядет на российские летающие мотоциклы

Полицейские Дубая начали учиться полетам на квадрокоптерах S3 2019 Hoverbike компании Hoversurf, принадлежащей российскому бизнесмену.

Обучение дубайского полицейского искусству полета

Для обучения полетам в распоряжение дубайских полицейских были предоставлены 10 квадрокоптеров S3 2019 Hoverbike. Это разработка калифорнийской компании Hoversurf, принадлежащей российскому бизнесмену Александру Атаманову, бизнес которого начался с российского ОКБ «АТМ грузовые дроны».

Hoversurf выпустила первый Hoverbike уже через год после основания и показала его на выставке технологий GITEX. В 2017 году компания подписала контракт на поставку полиции Дубая летающих мотоциклов, и вот уже началось обучение полетам. Квадрокоптеры нужны полиции Дубая для доступа в труднодоступные районы, например во время наводнений.

Служебный транспорт полиции Дубая

Вес летающего мотоцикла Hoversurf S3 2019 Hoverbike составляет 115 кг, а скорость полета достигает почти 100 км/ч. Безопасная высота полета равна семи метрам. К сожалению, с пилотом на борту летающий мотоцикл может находиться в воздухе не более 25 минут. В беспилотном режиме время полета составляет до 40 минут. При этом на полный заряд аккумуляторов требуется 2,5 часа. Как заявили в компании, характеристики мотоциклов будут постоянно улучшаться. Например, в Hoversurf уже разработали новую систему пропеллеров, которая компактнее, тише, безопаснее и эффективнее нынешней.

Полиция Дубая имеет исключительные права на заказ летающих мотоциклов у компании Hoversurf, но за 150 000 долларов США купить диковинку может любой желающий, имеющий открытую категорию летных прав.

Нам не стоит отчаиваться: через пару лет в России должно появиться летающее беспилотное такси.

Неплохое оснащение имеет и Дорожный патруль ЦОДД столицы. В его распоряжении есть пикапы и квадрокоптеры.

Фото: Hoversurf