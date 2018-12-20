Водителей хотят проверять на знание ПДД при замене прав

Общественности вновь подкинули на обсуждение идею о введении обязанности для водителей раз в десять лет пересдавать теорию.

На четвертом ежегодном конгрессе автошкол представители ГИБДД рассказали о запланированных нововведениях. В ходе обсуждения новаций директор ярославской автошколы «Ярфина» Сергей Калмыков предложил ввести проверку знаний ПДД при замене водительского удостоверения (раз в десять лет). Начальник ГИБДД России Михаил Черников назвал это хорошей инициативой и предложил сформулировать эту идею, отметив, что вопрос «потребует серьезной проработки и больших ресурсов». При этом за пересдачу водители могли бы получать какие-то льготы, например скидку при покупке полиса ОСАГО, сообщает «Коммерсантъ».

Но эта идея только витает в воздухе, а вот остальные нововведения более или менее реальны. Так, справки, которые выдаются медкомиссиями, будут переведены в электронный вид. Законопроект о создании реестра документов уже направлен в Минюст. Таким образом, ГИБДД и Минздрав наладят взаимодействие, правда, сведения будут передаваться в информационную систему только с согласия гражданина.

Кроме того, иностранцев, получивших вид на жительство (или оформивших гражданство) в России, хотят обязать в течение полугода поменять права на российские. Это же правило коснется и россиян, которые получили права за рубежом и вернулись на родину. Возможно, этим людям нужно будет пройти обучение в автошколе по сокращенной программе. Детали планируемой новации пока не обозначены.

И наконец, экзамены «площадка» и «город» объединят в единый тест, который будет начинаться с проверки базовых навыков вождения (троганье с места и т. д.), а продолжаться уже в уличном потоке. Проект постановления правительства уже есть, и после подписания руководством МВД документ уйдет на оценку регулирующего воздействия в Минэкономики. Подробности объединенного экзамена опишут в регламенте приема экзаменов (документ готовится). Длиться такой экзамен будет около получаса.

В феврале этого года Министерство внутренних дел рассмотрело инициативу Союза автошкол России, который предлагал ввести теоретический экзамен на знание ПДД при каждом обмене водительских прав. Представители учебных заведений утверждали, что уровень знаний у водителей со временем снижается, кроме того, нововведения в области ПДД вообще мало кто знает. Тогда этой идеей МВД не заинтересовалось.

Сейчас в МВД рассматривают вопрос, чтобы кандидаты в водители, не имеющие реальных навыков управления и знаний ПДД, отсеивались еще на этапе внутренних экзаменов в автошколе и не получали свидетельство об ее окончании.

Фото: Антон Вергун/ТАСС