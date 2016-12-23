У МВД появится возможность отсеивать недобросовестные автошколы

Ученики, не знающие ПДД и не имеющие навыков вождения, не должны допускаться до экзамена в Госавтоинспекции. При нарушении этой нормы наказание должны нести автошколы.

Сотрудники Госавтоинспекции на протяжении нескольких месяцев встречались с представителями отраслевых профессиональных сообществ и экспертами, обсуждали проект реформы, касающейся сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения. Как пишет ТАСС, особую обеспокоенность у экспертного сообщества вызывают недобросовестные автошколы, которые выдают свидетельства о сдаче внутреннего экзамена кандидатам в водители, не имеющим реальных навыков управления и не знающим правил. Вслух это не говорится, но речь о банальной продаже «корочек» об окончании автошколы, без реального там обучения, чем грешат недобросовестные учебные заведения. Поэтому в МВД рассматривают вопрос, чтобы кандидаты в водители, не имеющие реальных навыков управления и знаний ПДД, отсеивались еще на этапе внутренних экзаменов в автошколе и не получали свидетельство об ее окончании. Собеседник агентства сказал, что если на экзамен в ГИБДД приходит явно неподготовленный водитель, это может стать основанием к рассмотрению вопроса о закрытии недобросовестной автошколы, выдавшей ему внутренний документ.

Вероятно, речь все же идет не об одном таком случае, а о некоей статистике, собранной в отношении конкретного учебного заведения. Таким образом у ГИБДД появится инструмент для избавления от недобросовестных учебных заведений, приторговывающих «корочками».

Проект изменения экзамена на водительские права предполагает также объединение испытаний «площадка» и «город». Инициатива ГИБДД направлена на то, чтобы сконцентрировать внимание именно на практическом вождении. А свои навыки курсант сможет продемонстрировать уже в реальных условиях. При этом сдать «город» будет сложнее.

С 2019 года курсы подготовки водителей в автошколах могут подорожать на 10% из-за роста цен на топливо и услуги ЖКХ.



Фото: ИТАР-ТАСС/ Интерпресс/ Петр Ковалев