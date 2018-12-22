Mercedes-Benz открыл первый автосалон только для детей

Если мама и папа водят Mercedes-Benz, почему бы и их детям не стать владельцами автомобильчика этой марки?

Компания Mercedes-Benz открыла особый дилерский центр в торговом центре King of Prussia в Пенсильвании (северо-восток США). Вместо настоящих автомобилей в салоне представлены детские машины Mercedes-Benz, которые продаются по всем правилам, принятым в дилерских центрах компании.

Как и у других дилеров, здесь предоставляется возможность протестировать весь модельный ряд, начиная с CLA 45 AMG, SLS AMG и заканчивая G-классом. Каждый покупатель, пришедший на тест-драйв, получает руководство по эксплуатации машины, которое также является книжкой-раскраской. Более того, каждый пришедший ребенок может получить водительское удостоверение с фотографией и всеми необходимыми отметками.

Продаваемые автомобили оснащены работающими фарами, звуковыми сигналами и множеством кнопок. Все модели могут разгоняться до скорости 6 км/ч.

Купить представленные автомобили можно не только в самом салоне, но и заказать их через интернет. Посещение же салона дает покупателю право на скидку.

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Фото, видео: YouTube