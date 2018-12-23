Smart ForTwo превратили в реактивную «табуретку»

Кто-то предложил поставить реактивный двигатель Bonkers на Smart ForTwo, а другой не смог ему отказать… В результате на свет появилось ЭТО.

Житель Теллурида, что в США, Билл Берг решил доработать свой Smart ForTwo 2008 года выпуска, оснастив его реактивным двигателем. Стоп! Билли, ты как до этого вообще додумался? Оказывается, очень просто. Теллурид расположен в горах на высоте 2667 метров. То есть ходить там тяжело — мучает одышка. Да и автомобили из-за разреженного воздуха тянут плохо. Зато для реактивных двигателей подобные условия идеальны. Вот так, рассуждая логично, как Вини Пух о себе, пчелах и меде, Билл пришел сначала к идее реактивного Смарта, а потом и к ее воплощению.

В результате доработок Smart ForTwo стал одноместным, зато получил мощность, равную 2000 л.с. Весь этот табун притаился в небольшом реактивном двигателе GE T58, который занял все пространство для пассажира. Исчез у машины и багажник, где разместились компоненты реактивного двигателя и топливная система. Об экономичности получившегося транспортного средства говорить не приходится, так как его расход топлива теперь составляет 68 литров за пять минут. Выручает то, что Билл не стал демонтировать родной мотор Смарта и продолжает его использовать, когда никуда не торопится.

При необходимости доработанный Smart уже через 9 секунд может мчаться со скоростью 274 км/ч. Максимальная же скорость составляет 354 км/ч, и, думается, что это предел не технических возможностей автомобиля, а храбрости самого Билла.

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Фото, видео: YouTube