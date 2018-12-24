Фура протаранила автобус, убив двоих человек

В аварии грузового автомобиля с автобусом на трассе М-4 «Дон» двое человек погибли, семеро получили ранения.

В результате аварии, которая произошла сегодня на 773-м километре трассы М-4 «Дон» в Богучаровском районе Воронежской области, пострадали семь человек, еще двое погибли на месте.

ДТП произошло по вине 39-летнего водителя грузового автомобиля с полуприцепом, сообщает РИА «Новости». Что именно стало причиной столкновения — выясняется. Известно, что медиками были госпитализированы семеро пассажиров автобуса, включая водителя. Двое из них находятся в реанимации.

«39-летний житель Ставропольского края, управляя грузовиком Mercedes-Benz с полуприцепом, допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz. Микроавтобус не рейсовый. Погибли двое мужчин. Еще семь человек, среди них водитель автобуса, доставлены в больницу», — сообщили в полиции.

Жизни остальных пяти человек ничто не угрожает. Водитель грузовика в аварии не пострадал.

По факту ДТП ведется следствие, опрашиваются свидетели, полицейские ждут, когда можно будет побеседовать с пострадавшим водителем автобуса.

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Фото: РенТВ