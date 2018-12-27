Четыре человека погибли, врезавшись в плетущийся грузовик

В Якутии произошла страшная авария, в которой погибли четверо. Причиной ее стало превышение скорости.

На трассе «Лена» в Нерюнгринском районе Якутии произошло столкновение автомобиля Volkswagen Passat и грузовика. В результате ДТП водитель и трое пассажиров иномарки скончались на месте.

Авария произошла из-за того, что водитель Пассата двигался на слишком большой скорости. На подъеме он нагнал медленно едущий в грузовик и по непонятным причинам не смог предотвратить столкновение с ним.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель иномарки 1986 года рождения и его пассажиры: один — 1992 года рождения, двое — 1979 года рождения», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ГИБДД Якутии.

Как рассказал водитель грузовика, он ехал с малой скоростью и был хорошо заметен, так как погода стояла хорошая, без осадков, а все осветительные приборы его автомобиля исправно работали.

«По словам водителя грузовика, примерно со скоростью 20 км/ч он следовал в гору, задние габаритные огни были включены. Перед поездкой мужчина прошел предрейсовый осмотр и инструктаж, путевой лист с соответствующими отметками имеется. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются», — рассказали полицейские.

Что стало причиной аварии — выясняется.

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Фото: Kristaps Grundsteins on Unsplash