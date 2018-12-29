Дед Мороз 2: видео рестайлинга от Audi

Все ждут подарка от Деда Мороза (или Санта Клауса, или Вайнахтсмана в случае с Германией и т.д.). Но никто никогда не задумывается, о чем мечтает сам рождественский/новогодний дедушка.

В атмосферном ролике Audi Дед Мороз предстает в совершенно новом образе. Сначала это пожилой, очень полный мужчина, далеко не спортивного вида, который развозит подарки на санях с запряженными в них оленями. Да, все это выглядит сказочно, только он сам невесел, страдает одышкой, ест много сладкого и... мечтает об Audi RS5 Sportback! И в один прекрасный день Дед решает круто изменить свою жизнь, начинает усиленно заниматься спортом, мечтая когда-нибудь сесть за руль суперкара, но ведь туда надо еще суметь втиснуться...

Осуществить мечту ему помогают друзья гномы и преданная Снегурочка. Она тоже уже немолода, ну а кто сказал, что она должна быть юной красоткой? Они состарились вместе, и кому, как не ей, лучше знать, о чем мечтает ее любимый дедушка!

Создатели ролика обращают внимание на то, как Дед Мороз модернизирует все вокруг: от своей фигуры, костюма, прически до саней в этом грандиозном сказочном превращении. И вот перед нами уже помолодевший франтоватый Дед, ну а кто сказал, что он должен быть обязательно толстым и неповоротливым? Чем все заканчивается, раскрывать не будем. Увидите сами!

Рождественский ролик от Lamborghini также очень милый и радостный.

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Видео: YouTube/Audi