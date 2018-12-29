Папы под присмотром ГИБДД вышли на дороги в костюмах Деда Мороза

Про безопасность на дорогах можно напоминать по-разному. Можно — проводя, безусловно, полезные, но скучные мероприятия, а можно и в игровой форме, как поступили в этом году в Красноярске.

В преддверии Нового года ГИБДД по Красноярскому краю и Совет отцов города сообща провели новогоднюю акцию, а заодно — сняли добрый ролик.

Инспекторы и папы в костюмах Деда Мороза вышли на улицы и на самых оживленных перекрестках загадывали пешеходам и водителям загадки по правилам дорожного движения. Провели беседу со школьниками и родителями, что в преддверии длинных праздников очень важно, так как в это время нужно быть особенно бдительными.

Ну и, конечно, полицейский Дед Мороз поздравил всех участников с наступающим Новым годом и пожелал творческих успехов в реализации проектов по безопасности дорожного движения, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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Видео: YouTube