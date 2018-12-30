Секс и фермерская техника — провокационный календарь на 2019 год

Три модели и самая разная техника: таков новый необычный эротический календарь.

Работал над календарем «Erik Landmaschinenkalender 2019» фотограф Юрген Вундерлич, который с тремя моделями (Сандра, Кира и Белли) путешествовал по всей стране в поисках не только хороших ракурсов, но интересных машин. На их фоне модели позируют топлесс.

Календарь в формате А3 доступен на Amazon по цене 18,9 евро. Мы же знакомим вас с самыми задорными страницами из него.

Секс и фермерская техника — провокационный календарь на 2019 год

Фото: Юрген Вундерлич

Секс и фермерская техника — провокационный календарь на 2019 год
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