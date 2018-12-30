Три модели и самая разная техника: таков новый необычный эротический календарь.

Работал над календарем «Erik Landmaschinenkalender 2019» фотограф Юрген Вундерлич, который с тремя моделями (Сандра, Кира и Белли) путешествовал по всей стране в поисках не только хороших ракурсов, но интересных машин. На их фоне модели позируют топлесс.

Календарь в формате А3 доступен на Amazon по цене 18,9 евро. Мы же знакомим вас с самыми задорными страницами из него.

С другим календарем, в котором обнаженные девушки позируют на фоне сельхозтехники, можно ознакомиться здесь.

С нашей подборкой лучших эротических календарей на 2018 год можно ознакомиться по ссылке.

Фото: Юрген Вундерлич