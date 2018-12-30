Walmart собрал в одном ролике 12 легендарных автомобилей из разных художественных фильмов.

Гипермаркет Walmart снял необычный рекламный ролик для продвижения своей новой услуги. Видео получилось настолько удачным, что всего за 5 дней набрало более 17 млн просмотров. При этом в комментариях люди сетуют, что в ролик попали далеко не все легендарные «тачки». Например, нет маслкара из сериала «Смоки и бандит». Признаться, мы бы тоже добавили парочку легендарных машин и других транспортных средств.

Рекомендуем вам посмотреть видео от Walmart, так как в этом коротком ролике, рекламирующем услугу покупки продуктов, не выходя из автомобиля, собраны 10 машин, одна карета и одно каменное недоразумение. Интересно, сможете ли вы перечислить их всех, назвав в комментариях фильм или мультик, в котором то или иное транспортное средство появлялось? Это не такое простое задание, каким кажется на первый взгляд.

Необычные автомобили можно увидеть не только в рекламе крупных компаний. Нередко хозяева выгуливают их не абы где, а на Нюрбургринге, забавляя этим всех окружающих.

Посмеяться над другими курьезами можно здесь.

Фото, видео: Walmart