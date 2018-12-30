Водитель автобуса спасла блуждающего на морозе босого ребенка

Женщина-водитель ехала по эстакаде, когда заметила 1,5-годовалого ребенка, одетого в красный комбидресс и подгузник и быстро бежавшего по пешеходной дорожке.

Произошло это в Милуоки (США): Ирена Ивич сначала не поверила своим глазам, затем остановила автобус и кинулась спасать малыша. Она схватила его на руки, забежала в автобус и усадила на колени. Пассажиры тоже не остались равнодушны — одна женщина сняла с себя теплую куртку, чтобы согреть продрогшего ребенка. Мальчик быстро заснул на коленях у своей спасительницы. По словам полиции, 19-месячный малыш был очень испуган и продрог, но в остальном практически не пострадал.

Никакого геройства в своем поступке дама не видит и говорит об этом так: «Я благодарю Бога, что оказалась в нужном месте в нужное время. Я была учителем, очень люблю детей, и у меня есть собственные дети, поэтому я просто счастлива, что смогла помочь этому милому малышу».

Позже выяснилось, что ребенок убежал после того, как у матери внезапно случился психический припадок. В итоге власти передали малыша отцу.

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Видео: YouTube