Гонка чемпионов: кому досталась «Ладья»

Угадать победителя этой ежегодной гонки, которая традиционно проходит в пригороде Тольятти, последние десять лет не берется никто. Потому что явных фаворитов неизменно два, и они равны по силам.

Весты для Гонки чемпионов готовит дочернее предприятие, «тюнинг-ателье» и заводская команда в одном флаконе — Lada Sport. Многие наработки по гоночным автомобилям без изменений перешли на серийную Ладу Веста Спорт.

Тольяттинская зимняя синхронная гонка наконец-то потеряла важное слово из своего исторического названия — «Рождественская». Теперь она именуется скромно и со вкусом — Гонка чемпионов. Но прошла в привычные сроки на прежней трассе и по прежним правилам, с тем отличием, что пилотов нынче пригласили на треть больше обычного — двадцать четыре.

Трассу, если кто не в курсе, проложили в 1996 году на заводском полигоне АВТОВАЗа близ селения Сосновка. С тех пор ее не раз модернизировали, но принципиально она не изменилась. Две параллельные дорожки с изрядным перепадом высот заливают льдом. Правила довольно просты: пилоты стартуют парами, сначала в отборочных группах, затем по кубковому принципу — проигравший выбывает.

Заезд идет два круга, в ходе которых пилоты единожды меняются дорожками по мостику. И, таким образом, проходят полностью идентичную дистанцию.

Для Кирилла Ладыгина эта победа — шестая в Гонке чемпионов за всю ее историю. Феноменальное достижение!

Фактически за два десятилетия гонка стала фирменной заводской, хотя в кризисные годы завод порывался ее закрыть. Но каждый новый директор АВТОВАЗа в итоге давал «добро». А с 2001 года завод всем участникам предоставляют одинаковые специально подготовленные автомобили. Когда-то ими были Лады 110 и Калины в ипостасях 1.4 и 1.6, а сейчас это, конечно, Веста.

Привычный набор пилотов — чемпионов России из разных дисциплин — в этом году дополнили звезды команды SMP Racing, выступавшие в чемпионате мира по гонкам на выносливость, — Виталий Петров и Михаил Алешин. Сомнительно было, что чисто асфальтовые гонщики без особой подготовки покажут что-то необычайное на льду. Так оно и произошло. Петров, впрочем, сумел дойти до стадии четвертьфинала.

Уже лет десять главная интрига всех Гонок чемпионов — великое противостояние Кирилла Ладыгина и Дмитрия Брагина. В разные годы они выступали за заводскую команду АВТОВАЗа, одно время были напарниками, а теперь судьба их развела. Ладыгин сейчас в SMP Racing, а Брагин представляет интересы команды из Казани. Оба наизусть знают каждый поворот этой хитрой трассы.

Обычно они встречались в уже финале, но ныне все пошло не так. Юный Егор Санин обыграл Брагина на ранней стадии турнира, а затем еще и заводского пилота Михаила Митяева, который затем стал третьим призером в споре с Андреем Масленниковым.

Первый заезд финала выиграл Ладыгин, а второй был подпорчен поломкой автомобиля, на котором Санин выступал (официальная причина — отказал топливный насос). Так что победителем стал Кирилл Ладыгин, заполучив переходящий трофей «Серебряная Ладья», учрежденный заводом в прошлом году.

Как проходила ледовая гонка АВТОВАЗа в прошлом году, читайте в репортаже «За рулем».

ВСЕ ПОБЕДИТЕЛИ ГОНКИ ЧЕМПИОНОВ

1996 Сергей Алясов (Тольятти)

1997 Александр Забродин (Тольятти)

1998 Александр Артеменко (Тольятти)

1999 Виктор Школьный (Тольятти)

2000 Виктор Школьный (Тольятти)

2001 Александр Никоненко (Тольятти)

2002 Ренас Мухаметзянов (Ижевск)

2003 Алексей Иванов (Тольятти)

2004 Александр Никоненко (Тольятти)

2005 Михаил Иляков (Тольятти)

2006 Александр Никоненко (Тольятти)

2007 Кирилл Ладыгин (Екатеринбург)

2008 Александр Сотников (Курск)

2010 Кирилл Ладыгин (Екатеринбург)

2011 Михаил Митяев (Тольятти)

2012 Дмитрий Брагин (Тольятти)

2013 Кирилл Ладыгин (Екатеринбург)

2014 Дмитрий Брагин (Тольятти)

2015 Кирилл Ладыгин (Екатеринбург)

2017 Кирилл Ладыгин (Екатеринбург)

2018 Дмитрий Брагин (Тольятти)

2019 Кирилл Ладыгин (Екатеринбург)