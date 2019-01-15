Пьяный судья сбил студентку и пытается избежать наказания

В Сети появилось видео, на котором военный судья, совершив в нетрезвом состоянии ДТП, в результате которого была серьезно ранена девушка, пытается замять случившееся.

В Краснодаре пьяный водитель, управляя белым автомобилем с госномерами «е243уе123», сбил девушку на пешеходном переходе. В процессе разбирательств выяснилось, что виновником ДТП является, ни много ни мало, судья с 19-летним стажем.

На опубликованных кадрах видно, что все произошло на пешеходном переходе. Здесь судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Владимирович Крикоров сбил молодую студентку. Чтобы нарушитель не скрылся с места ДТП, его автомобиль был заблокирован другими участниками дорожного движения.

Свидетели наезда дождались приезда наряда ГИБДД, не давая нарушителю уехать, пишет паблик «Плохие новости» в соцсети ВКонтакте. Полицейские, естественно, не задержали пьяного судью, так как по закону не имеют на это права, но что-то записали. Напомним, что лишить неприкосновенности судью вправе только председатель Следственного комитета, причем с согласия Высшей квалификационной коллегии судей. Подвигнуть к этому председателя может, например, рапорт полицейского о совершенном судьей правонарушении.

Как заявляют свидетели аварии, не оставшиеся равнодушными не только к судьбе покалеченной девушки, но и пьяного судьи, Арсен Владимирович, обещавший сначала всех арестовать за нападение на него и пересажать, теперь всячески пытается замять дело. Из-за этого мать сбитой им девушки, несмотря на поддержку людей, не может добиться справедливости ни в одной инстанции.

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Фото, видео: YouTube