Сбивший девушку судья заявил, что с него требуют миллионы компенсации

Краснодарский военный судья Арсен Крикоров, в отношении которого начато расследование, заявил, что не был пьян и что у него вымогают 3 млн рублей.

История с судьей Арсеном Крикоровым, который, будучи пьяным, сбил на пешеходном переходе юную спортсменку, получила продолжение. Например, выяснилось, что экипаж ГИБДД, прибывший на место аварии, не сделал о ней никаких отметок и не внес происшествие в базу ДТП. Как сообщили в ГИБДД Краснодарского края, по этому факту будет инициирована проверка, а само дело о наезде на пешехода судьей было передано представителю военной прокуратуры.

Проверить действия судьи с целью выявить в них дисциплинарный проступок собираются и в Краснодарском гарнизонном военном суде, где, в отличие от ГИБДД, знают, что ДТП с участием Крикорова было.

«Руководство Краснодарского гарнизонного военного суда располагает информацией об имевшем место в декабре 2018 года дорожно-транспортном происшествии, участником которого являлся судья Краснодарского гарнизонного военного суда Крикоров Арсен Владимирович. В целях установления наличия в действиях судьи Крикорова А.В. дисциплинарного проступка компетентными должностными лицами рассматривается вопрос о проведении служебной проверки в отношении Крикорова А.В.», — приводит «Комсомольская правда» официальный ответ на свой запрос председателя Краснодарского гарнизонного военного суда Владимира Чибизова.

Сам виновник ДТП начал выставлять себя в более выгодном свете, рассказывая о подозрительных аспектах дела, о вымогательстве и своем эмоциональном состоянии.

«Есть объективное расследование, которое во всем разберется. Я не отрицаю, что был там и готов возместить ущерб, если что-то требуется, о чем сказал сразу. Непонятно, почему об этом стало известно только сейчас, если авария была в декабре? Дело в том, что с меня хотят три миллиона рублей. Эту сумму мне назвала мама этой девочки на следующий день. Я не был пьян, я был в эмоциональном состоянии, для меня произошедшее было шоком», — оправдывается Арсен Крикоров.

В беседе с журналистами Марина Зверева, мама пострадавшей студентки, рассказала о поведении судьи на месте ДТП.

«Он оттолкнул машину, которая ему мешала, развернулся и уехал. И еще два раза на большой скорости промчался мимо нас. Это после ДТП было. Он пьяный был. Экипаж ГАИ, который приехал, ничего не мог сделать с ним. Они вызывали военных, но мы их так и не дождались», — сказала мать пострадавшей.

Также женщина объяснила, что до последнего момента ждала обещанной судьей помощи, но мужчина, пообещавший исправить содеянное, перестал выходить на связь. Позвонил Крикоров Марине только после того, как выложенным в Сеть видео с его ужасным поведением заинтересовались журналисты.

«Теперь он мне звонит, говорит, давайте побыстрее закончим это дело. Он вот только второй день как стал мне звонить, а все произошло 22 декабря. Пока он никак не помогал. Только пугает войной, мол, если я куда-то пойду, он будет со мной бороться», — рассказывает Марина Зверева.

Тем временем пострадавшая дочь Марины жалуется на угрозы от неизвестных людей.

« Мне поступают угрозы в соцсетях, меня оскорбляют и провоцируют неизвестные люди».

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Фото: YouTube