Пьяный священнослужитель на машине искалечил двух женщин

В Великих Луках иеродиакон, управляя автомобилем в нетрезвом виде, вылетел на полосу встречного движения.

Авария, виновником которой стал священнослужитель, произошла в Великих Луках на улице Фурманова. Видео с моментом ДТП опубликовано в Сети.

Иеродиакон Андрей Парфенов 1983 года рождения, управляя автомобилем Toyota Camry, выехал в повороте на полосу встречного движения, по которой ехала машина марки Daewoo Nexia. В результате столкновения пострадали две женщины, пишут «Вести». Девушка 1997 года рождения была доставлена в больницу с травмой головы и грудной клетки, а ее спутница 1976 года рождения, которую пришлось буквально выковыривать из искореженного автомобиля с применением специнструмента, получила переломы таза и ребер, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Приехавшими на место ДТП полицейскими было зафиксировано, что водитель Тойоты иеродиакон, клирик великолукского Свято-Вознесенского кафедрального собора Андрей Парфенов находился в состоянии алкогольного опьянения. Сам он утверждает, что не был пьян, а лишь причастился. При этом следует учесть, что ДТП произошло ночью. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Великолукская епархия уже отстранила иеродиакона Андрея от священнослужений до завершения следствия.

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Фото, видео: YouTube