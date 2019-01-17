Новый вид мошенничества: денег на бензин одолжите? Пожалуйста!

Впрочем, не вполне новый, а вынутый из закромов старый, просто не все водители про него знают. Мошенники настолько обнаглели, что уже ленятся придумывать что-то оригинальное.

В инстаграме «ЧП Красноярск» появилось видео, на котором к водителю подходит мужичок жалкого вида, просит войти в положение и одолжить денег на бензин, чтобы доехать до Иркутска, до которого осталась «тысяча километров». Мошенника удалось заснять в Красноярске. Водитель предлагает заправить его автомобиль в обмен на паспорт, а когда тот в другой раз будет в Красноярске, вернет деньги в обмен на документ. Тот удивлен и не соглашается. Видимо, все пошло не по его сценарию. Он, скорее всего, рассчитывал «на доверие» под номер телефона, который через определенное время окажется заблокированным.

В соцсетях отмечают, что похожий человек прошлой зимой просил деньги на автозаправке, припомнили и другие аналогичные случаи. Впрочем, есть шанс, что кто-то по незнанию и одолжит денег, тут ведь все зависит от мастерства сыгранной роли.

Порой мошенники похожим образом вымогают деньги «на ингалятор» для якобы больного ребенка.

Другая хорошо забытая, но реанимированная уловка криминальных элементов — кража на «бутылочку».

Видео: YouTube