Угонщики снова прибегают к простому методу кражи автомобилей. Что важно, они делают это без какого-либо взлома. К счастью, от этого очень легко защититься.

О том, что угонщики реанимировали старый способ угона, который был популярен еще в 2011 году, рассказало польское издание Wp.moto. Водитель садится в припаркованную машину и пытается уехать, но слышит странный треск. Чаще всего звук появляется в районе заднего колеса. Водитель выходит, чтобы проверить, все ли в порядке с автомобилем, обычно не выключая двигатель. Пока владелец до него доходит и начинает рассматривать, угонщик, который прячется неподалеку, запрыгивает в автомобиль и уезжает. Другой вариант — кража барсетки или сумки из салона машины. А источником звука является обыкновенная пластиковая бутылка, которую вор помещает между колесом и крылом автомобиля таким образом, чтобы ее не было заметно с первого взгляда. А затем внимательно следит за автовладельцем. Такие кражи чаще всего происходят в торговых центрах, где легко наблюдать за жертвой, не привлекая излишнего внимания, тем более что водитель, совершив покупки, быстро возвращается к машине. Как правило, такие угонщики знают расположение видеокамер, если они есть, и стараются промышлять либо в «мертвых» зонах, либо тщательно скрыв свое лицо капюшоном или шарфом.

Впрочем, защитить себя от такой кражи легко. Просто не нужно забывать ключи в автомобиле. Это особенно актуально для владельцев новых моделей, оснащенных системами бесключевого доступа. Зимой многие водители держат смарт-ключ в кармане куртки, которую они обычно кидают на заднее сиденье.

В России мошенники тоже время от времени реанимируют старые способы, например вымогают деньги «на ингалятор» для якобы больного ребенка.

В подмосковных Химках мошенники шантажировали автовладельцев письмами о том, что подобрали код к сигнализации их автомобилей.

В Башкирии действовала банда угонщиков, в которой состояла привлекательная девушка, в задачу которой входило заманивать в ловушку владельцев иномарок.



Фото: wp.pl