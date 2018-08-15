Начиналось все вполне невинно — девушка приглашала на свидания мужчин c сайта знакомств, а после со своими приятелями угоняла их автомобили.

В ходе расследования сотрудники полиции установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались пятеро жителей города Кумертау, действовавшие по разработанной схеме, а помогала им симпатичная девушка, которую пострадавший нашел на одном из сайтов знакомств. Красавица ему понравилась, и он решил с ней познакомиться поближе. Молодые люди договорились о встрече, и парень на своей Ладе Калине подъехал к условленному месту, неподалеку от деревни Любажи. Девушка пришла на свидание и села к нему в автомобиль, после, следуя указаниям новой знакомой, мужчина подъехал в безлюдное место, где планировалось уединиться от посторонних глаз. Неожиданно из кустов выбежали пятеро молодых людей в масках, прыснули мужчине в лицо из перцового баллончика и стали избивать его руками и ногами, сообщает МВД по Республике Башкортостан.

Потом они отобрали у него автомобиль и скрылись с места происшествия. Следствие установило, что девушка играла ключевую роль в этом и подобных преступлениях: она заманивала потенциальную жертву и приводила ее в «лапы» подельников. Аналогичный случай произошел и с владельцем автомобиля Nissan Almera, кроме того, полицейские проверяют подозреваемых на причастность к другим аналогичным преступлениям. Возбуждены уголовные дела по статьям 161 и 162 Уголовного кодекса РФ («Грабеж» и «Разбой»). У преступников изъято несколько краденых автомобилей.

Этим супругам-мошенникам удалось провести даже таксиста, оставив его без денег.

Красноярские горе-«бизнесмены» поставили на поток кражу номеров с автомобилей. Суммы, которые они вымогали, были небольшие, поэтому автовладельцам было проще заплатить, чем заявлять в полицию.

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