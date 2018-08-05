Ушлым пассажирам удалось оставить таксиста без денег

Обмануть таксиста? Ну это надо очень постараться, в профессии отбор очень жесткий, простофили просто не выживают. Но и на старуху, как известно, бывает проруха.

Как в народе говорят: «Без лоха жизнь плоха!» Рассказавший эту историю таксист к таковым себя не относил и все же оказался в списке одураченных. Рассказал некий Илья Горячев свою историю ВКонтакте, в группе «Наш мк. Солнечный. Красноярск»

Возвращаясь поздно ночью, он подобрал двух пассажиров прямо по пути домой и очень обрадовался. Но когда посадил их, то сразу понял, что мужчина и женщина, мягко сказать, малоденежные, поэтому попросил их заплатить вперед. Те ответили, что денег при себе нет, но вынесут их из дома, когда доедут.

«Приехали в указанный адрес, женщина сразу выбежала, крича мужу „дверь открыта“, ну и понял, что все-таки кидалово будет. Мужик собрался уходить, я попросил его подождать, пока жена вынесет деньги. Мистер этот ответил, что ей плохо, она не вынесет, а он может оставить в залог телефон, а деньги потом вынесет сам. Я как Ванька-дурачок без задней мысли с ходу согласился. Прождав 10 минут, убедился, что кидалово однозначно. Взял в руки телефон, и он мне „сказал“: чувак, сегодня ты лох!»

Оказалась, что это какая-то древняя модель без симки и батареи. По сути, только корпус. Мошенников таксист так и не нашел, хотя пешком поднялся до последнего этажа дома, где высадил ушлых пассажиров. Но не оставляет мысли с ними поквитаться за то, что они его так легко «умыли», отмечая, что «раз в год и палка стреляет». Солнечный не такой уж и большой, а земля круглая!

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