Like a boss: водитель Infiniti не растерялся в аварийной ситуации

Любитель подрифтовать сделал вид, что его маневр не результат ошибки, а так было задумано. Но все его раскусили.

На коротком видео с регистратора виден красный Infiniti Q50, вылетающий в управляемом заносе с перекрестка, но улица — не место для озорства. Другим участникам дорожного движения нет никакого дела до удали некоторых индивидуумов, о чем последние, кажется, даже не догадываются.

Естественно, как это всегда бывает с героями, на пути у зажигающего водителя Infiniti появилась выезжающая с парковки Toyota Camry. Из-за ошибки водителя автомобиль тут же теряет управление и начинает скользить наперерез едущим машинам.

К счастью, владелец автомобиля, из которого ведется съемка, успел вовремя затормозить и тем самым избежать удара. Дрифтер же проскользил перед ним, вылетел на тротуар и дальше — на газон. После совершенной ошибки водитель красного полноприводного седана не успокоился, а тут же сорвался с места и уехал, повернув через две сплошные полосы разметки: благо другие участники дорожного движения заметили его издалека и соблюли правило «трех Д».

Надеемся, что водитель Q60 усвоил урок: улица — не место для озорства.

Посмеяться над другими курьезами можно здесь.

Фото, видео: YouTube