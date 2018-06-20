Разгневанный пешеход чуть не убился на ровном месте

Гнев на дороге одолевает не только автомобилистов, но и пешеходов. Следует помнить, что поддаваться ему очень опасно, особенно во время движения.

Хочешь выглядеть глупо — поддайся гневу, а там и до курьеза недалеко. Иногда людям даже не нужна причина для того, чтобы разозлиться. Порой достаточно того, чтобы кто-то оказался в неправильном месте в неподходящее время. В качестве примера приводим видео с регистратора, на котором пешеход злится на водителя без всякой причины.

Водитель подъезжает к перекрестку и останавливается возле стоп-линии на красный сигнал светофора. В это время дорогу переходит агрессивно настроенный пешеход. Он настолько увлекся своим гневом, что на всем ходу врезается в столб. Поняв, насколько глупо он выглядит, и видя, что в стоящем автомобиле над ним смеются, мужчина, вместо того чтобы успокоиться и перестать делать из себя клоуна, приходит в ярость и, кажется, готов бросится на свидетелей своего позора с кулаками, но вовремя бросает эту затею и удаляется.

Чем водитель мог вызвать гнев мужчины с собачкой? Подъехал ли он к пешеходному переходу слишком быстро? А может у этого пешехода просто выдался неудачный день и он просто сорвался? Как бы то ни было, это видео лишний раз напомнило нам, что, злясь, не стоит гневаться, а тем более — впадать в ярость.

Посмеяться над другими курьезными видео можно здесь.

Фото, видео: YouTube