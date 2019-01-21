Как заехать под прицеп? Лайфхак от американской автомобилистки

Судя по всему, легковой автомобиль сперва под углом врезался в пикап, а потом его затянуло под «автопоезд», состоящий из внедорожника и автоприцепа RV (дом на колесах). Видео разместила дама, чей сын оказался свидетелем происшествия, по всей видимости, он и снял это видео.
По ее словам, в аварии никто не пострадал. На момент съемки женщина, которая находилась за рулем легковушки, еще была внутри, она пробралась на заднее сиденье и позже вышла из автомобиля. Вероятно, на большой скорости она просто не справилась с управлением, и ее автомобиль таким причудливым образом вклинился между пикапом и прицепом.
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Видео: YouTube
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