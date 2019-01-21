Глава Саранска не смог дождаться автобуса в час пик

После безуспешной попытки прокатиться на муниципальном автобусе мэр Саранска сделал выговор транспортному предприятию города и ответственным чиновникам.

Мэр Саранска Петр Тултаев пришел в негодование из-за отвратительной работы общественного транспорта вверенного ему города. На оперативном совещании в администрации он строго поговорил с чиновниками, ответственными за работу муниципального транспорта.

Недовольство мэра вызвано тем, что он не смог дождаться автобуса в течение целого часа, замерзнув за это время на остановке не где-нибудь в глуши, куда водители автобусов могут не доезжать из-за лени, а на «Центральном рынке» в центре города, и не днем, когда большинство людей находятся на работе и в транспорте не нуждаются, а в вечерние часы пик.

«Я час простоял на остановке. И очень многое мне стало понятно. В вечерний час пик — где муниципальные автобусы и троллейбусы? — цитирует Тултаева РИА „Новости“ — Пересмотрите маршрутную сеть. Выполняйте свою работу так, как положено. Нужна объективность. От того, что вы тут шлифуете, ничего хорошего нет. Потом обижаетесь, что люди вас ругают».

В Саранске сегодня проживают более 300 тыс. человек, а его площадь не всегда позволяет перемещаться по нему пешком: диаметр города достигает в среднем 12 километров, а местами равен 17-ти.

Недовольным общественным транспортом оказался и мэр Саратова Михаил Исаев. В ужас его привели маршрутные такси.

В Европе тем временем в ряде городов отменяют плату за проезд на общественном транспорте.

Фото: Vk.com