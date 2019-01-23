Очумелый страус выбежал на дорогу. Поймать его оказалось непросто

Заводимся на морозе: простой способ проверить состояние аккумулятора Серьезное похолодание — повод утеплиться всем, а автомобилистам — еще и провести диагностику аккумулятора: ведь есть шанс, что машина попросту не заведется. Покупаем полис каско: все способы сэкономить на страховке Страховка каско — не только финансовый инструмент, но и антидепрессант: когда машина находится под страховой защитой, поводов для волнений гораздо меньше. Жаль, позволить себе такой оберег все сложнее — дорожает с каждым днем... Какой из страховых услуг по каско можно безболезненно пожертвовать, а на чем лучше не экономить, разъясняет эксперт ЗР. Все спорные вопросы по гарантии и ТО — ЗР отвечает читателям Хороша ли идея с гибким межсервисным интервалом, почему у моделей с одинаковым двигателем разная периодичность замены ремня ГРМ, могут ли на новом автомобиле присутствовать перекрашенные детали... — у ЗР есть свое мнение по каждому пункту.