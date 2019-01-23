Очумелый страус выбежал на дорогу. Поймать его оказалось непросто

Это довольно агрессивная птица, особенно когда она напугана и находится в незнакомой обстановке. Но в конце концов полицейские справились с этой задачей. Видео задержания «нарушителя» попало в интернет.

Страус был замечен 11 января на скоростной автотрассе в деревне Гаода провинции Юньнань, расположенной на юго-западе Китая. Птица выбежала на дорогу и очень растерялась. Приехавшие полицейские поймали ее и вернули владельцу, проживающему в соседней деревне.

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Видео: YouTube

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