Страховка каско — не только финансовый инструмент, но и антидепрессант: когда машина находится под страховой защитой, поводов для волнений гораздо меньше. Жаль, позволить себе такой оберег все сложнее — дорожает с каждым днем... Какой из страховых услуг по каско можно безболезненно пожертвовать, а на чем лучше не экономить, разъясняет эксперт ЗР.
Хороша ли идея с гибким межсервисным интервалом, почему у моделей с одинаковым двигателем разная периодичность замены ремня ГРМ, могут ли на новом автомобиле присутствовать перекрашенные детали... — у ЗР есть свое мнение по каждому пункту.
По опыту ЗР, Rapid — один из лучших автомобилей по удобству проведения техобслуживания своими силами. При этом беспроблемную 2-3-летнюю машину можно приобрести менее чем за 600 тысяч рублей.
Очумелый страус выбежал на дорогу. Поймать его оказалось непросто
Это довольно агрессивная птица, особенно когда она напугана и находится в незнакомой обстановке. Но в конце концов полицейские справились с этой задачей. Видео задержания «нарушителя» попало в интернет.
Страус был замечен 11 января на скоростной автотрассе в деревне Гаода провинции Юньнань, расположеннойна юго-западе Китая. Птица выбежала на дорогу и очень растерялась. Приехавшие полицейские поймали ееи вернули владельцу, проживающему в соседней деревне.
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