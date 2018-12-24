МЧС лишит мигалок ряд служб

Ведомство отреагировало на скандальные случаи, когда спецсигналы выдавались сторонним службам.

Уже много лет водители удивляются автомобилям в раскрасе МЧС, в числе которых премиальные BMW, Audi, Range Rover и другие автомобили, явно к аварийно-спасательным службам не имеющие никакого отношения. По закону водитель обязан уступить дорогу такому транспортному средству: в противном случае ему грозило лишение водительских прав за непредоставление преимущества спецтранспорту.

Весной прошлого года после появления ролика о том, как автомобиль МЧС использовался для частного извоза и это вызвало резко негативную реакцию в обществе, в ведомстве задумались над тем, чтобы сократить количество машин с мигалками. Так, согласно приказу спецсигналов лишатся легковые автомобили, не входящие в систему МЧС.

«Документ „О внесении изменений в указ президента „Об упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства“ размещен на официальном портале правовой информации. Он предусматривает запрет на установку устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов и нанесения цветографических схем на легковых автомобилях аварийно-спасательных служб, не входящих в систему МЧС России“, — рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.



Подготовленный документ внесет изменения в ГОСТ «Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных служб. Цветографические схемы. Опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы». В МЧС подчеркивают, что решение никак не скажется на работе аварийно-спасательных служб, входящих в структуру ведомства.

Зато ФСИН получила право на установку спецсигналов на автомобили, перевозящие лиц под стражей.

Фото: Senek / migalki.com

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