Между молотом и наковальней: когда женщина умнее мужчины-водителя

Женщина прежде мужчины-водителя поняла, чем грозит столкновение поезда с вставшей на переезде фурой.

Это видео было снято в Московской области на одном из переездов недалеко от Сергиева Посада. Вставший посреди железнодорожного переезда тягач с прицепом стал объектом обсуждения мужчины и женщины, сидящих в автомобиле в ожидании, пока проедет поезд. До последнего момента они переживали за фуру, ее водителя, поезд и машинистов. И только в последний момент женщина поняла, чем столкновение поезда и грузовика грозит ей, сидящему рядом мужчине и маленькому ребенку на заднем сиденье, голос которого слышен в начале записи.

Поняв, что ударом многотонный грузовик отбросит на них, женщина, видя, что мужчина не намерен предпринимать каких бы то ни было шагов, берет инициативу в свои руки и велит ему скорее отъезжать. Но водитель и сам уже сообразил, чем грозит столкновение двух гигантов, и отъехал не в сугроб, который выбрала женщина, а назад.

Благодаря этому маневру автомобиль, из которого велась съемка, и его пассажиры остались целы, а на видео попало само столкновение поезда и грузовика, а также его финал. Удар пришелся в прицеп, который завалился набок и оторвался от тягача. Сам тягач, получив ускорение, сначала двигался полубоком, прямо по дороге, но когда его задние колеса вновь прочно встали на дорогу, он сменил направление и устремился туда, где до этого стояла легковая машина с нашими героями. Если бы женщина не сориентировалась вовремя, ее и всех, кто был в автомобиле, раздавило бы между двумя тяжелыми грузовиками.

Этот случай можно считать удивительным: пострадать могли трое, но никто, в том числе водители грузовиков и машинисты поезда, не получили ни одной царапины.

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Фото, видео: YouTube