Врачи скорой оказались на грани смерти, спеша на вызов

Происшествие удалось заснять на видеорегистратор одного из встречных автомобилей.

Произошло это в Симферополе днем 23 января. На видеозаписи реанимобиль спешит на вызов по Киевской улице, вылетает на встречку и собирается проехать перекресток на красный свет. Транспорт, двигавшийся со стороны улицы Толстого, останавливается, чтобы пропустить микроавтобус-реанимобиль. Кроме Опеля, выезжающего справа, по каким-то причинам он продолжает движение, несмотря на сирену и включенные проблесковые маячки скорой, врезается в нее, и та опрокидывается набок.

В региональном УГИБДД заявили, что в момент столкновения в машине не было пациентов, но пострадала фельдшер, ее госпитализировали.

Сейчас ГИБДД разбирается в обстоятельствах инцидента.

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Видео: YouTube