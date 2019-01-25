Женщина застала его с любовницей, вот нервы и не выдержали. Видео инцидента попало в интернет.

В Уфе (Башкортостан) на одной из городских автостоянок недавно разыгрались нешуточные страсти. Голос за кадром сообщает, что все произошло из-за того, что жена застала мужа с любовницей. В слепой ярости она начала таранить его автомобиль, попутно калеча и свою машину.

По сведениям очевидцев, в салоне вместе с женщиной находился ребенок, о чем ее и просит подумать выбежавший муж, но ее это не останавливает.

Чем в итоге закончилась семейная драма, неизвестно, но два автомобиля женщина изувечила точно. Впрочем, все это дела семейные — заявления о происшествии в полицию не поступало, прокомментировали видео в региональном МВД.

Ну и как водится, соцсети забурлили. В «сухом остатке» — женщина, конечно, не права, но ведь понять-то ее можно! А один из пользователей не поленился подсчитать потери: два разбитых автомобиля, риск потерять права за опасное вождение и наезд на пешехода, риск понести уголовную ответственность за умышленное нанесение вреда здоровью, наверняка развод, не говоря уже о покалеченной психике ребенка. И сделал вывод: «Если мадам такая психичка, не удивительно, что мужик налево пошел».

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Видео: YouTube

Фото: depositphotos.com