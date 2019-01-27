Могут ли три внедорожника вытянуть автобус из сугроба? Ответ на видео

Дороги сильно замело и подморозило: в одну из ловушек попал автобус. Он не мог забраться на горку, в результате на помощь его водителю пришли любители бездорожья. Сразу три серьезно подготовленных внедорожника: Jeep Wrangler Unlimited Rubicon, Toyota Sequoia и Toyota 4Runner.
Машины сцепили одна за другой и таким образом попытались выдернуть автобус на весьма оживленной трассе. Что из этого вышло смотрите на видео.
- В эти выходные и в Москву пришли снегопады. Да, такие, что местный ЦОДД посоветовал водителям возить с собой лопату.
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Фото, видео: Youtube
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