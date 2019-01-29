Грабители вернули украденный телевизор: он не влез в угнанный автомобиль

Шутки шутками, но это видео — доказательство грабежа, и полицейские просят жителей поделиться любой информацией по данному делу.

Забавное видео разместила на своей страничке в Фейсбуке полиция Далласа (США, северо-восточная часть штата Техас): двое грабителей в 7.45 утра по местному времени подкатывают к особняку, выносят ценные вещи и погружают все в черный Jeep Cherokee. При этом они не могут «вписать» в машину телевизор с плоским экраном, поэтому решают вернуть его в дом.

Мужчины сперва пытаются загрузить ж/к панель на заднее сиденье, потом в багажник, но тщетно. Вызывает вопрос, почему воришки не сделали попытку разложить заднее сиденье автомобиля, но, вероятно, решили, что это займет больше времени, чем возврат «негабарита».

Позже автомобиль был обнаружен брошенным в соседнем квартале, поиски преступников продолжаются.

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Видео: YouTube