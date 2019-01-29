Чуть-чуть уронили: кража невесты пошла не по плану

В минувшие выходные в соцсетях появилось резонансное видео с кражей невесты во Владикавказе. Во время ритуального мероприятия неловкие помощники жениха два раза роняют девушку на асфальт.

Ролик впервые был размещен в Instagram и сразу же вызвал волну резкой критики. На нем друзья жениха ловят девушку у торгового центра, набрасывают на нее бурку и тащат к машине, но по пути дважды роняют. В конце концов будущую невесту впихивают в автомобиль, и кавалькада из шести машин лихо уносится прочь.

После этого в Instagram-пабликах Северной Осетии распространили фото якобы пострадавшей девушки с отекшим лицом и на больничной койке. Оказалось, что это фейковый снимок, не имеющий отношения к произошедшему. На нем американка, которую в прошлом году избил неизвестный.

Что касается нашего случая, то полиция Северной Осетии провела проверку по видеозаписи о похищении невесты. Позже полиция установила личность девушки и ее адрес. Она, как передает РИА Новости, сообщила полицейским, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает, а обряд был совершен по обоюдному согласию. Впрочем, как оно было на самом деле, установить довольно сложно. Ну а мы, как обычно, передаем самые забавные комментарии пользователей: «Бедная! В начале проверили на прочность. Теперь можно брать», «На турнике висеть чаще надо! 2 раза уронил... дохляки», «Покажите, в каком состоянии ее ввели в дом!», «Это не скифы?», «Хотя бы, когда ударили ее об пол, могла начать сопротивляться „краже“.

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Видео: YouTube