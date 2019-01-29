Автохамом, не пропустившим «скорую», может быть полицейский

МВД Подмосковья начало проверку видео, на котором иномарка блокирует проезд автомобилю скорой помощи. Автохамом может оказаться местный участковый.

Появление в соцсетях видео, на котором иномарка не дает проехать машине скорой помощи с включенным проблесковым маячком синего цвета, спровоцировало служебную проверку в МВД региона. Дело в том, что со слов местных жителей, а инцидент произошел в поселке Белозерский Воскресенского района, иномарка, заблокировавшая проезд, принадлежит капитану полиции Павлу Шеллю, который работает старшим участковым и в момент конфликта находился в нетрезвом состоянии. Данная информация пока не подтверждена.

«По информации, размещенной в сети интернет, о том, что якобы сотрудник полиции не уступил дорогу автомобилю скорой помощи, назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — приводит ТАСС слова руководителя пресс-службы ГУ МВД Московской области Татьяны Петровой.

На видео кроссовер с номерами М003РР750 стоит посреди дороги, по бокам которой высятся огромные сугробы, и не двигается с места, несмотря на то что в его передний бампер буквально уперлась спешащая на вызов машина скорой помощи.

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Фото, видео: Vk.com