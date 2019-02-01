На ковре, но не самолете прокатились блогеры Нижнего Новгорода

На что только не готовы люди ради лайков! Хулиганская выходка обошлась участникам в одну тысячу рублей.

Эпатажное видео сначала было опубликовано в соцсети ВКонтакте, но очень быстро стало вирусным, и его разнесли по соцсетям. На нем двое блогеров несутся по площади Минина и Пожарского на ковре, прикрепленном тросом к автомобилю. Любопытно, что катались бесшабашные ребята в совсем легкой одежде.

ГИБДД эту выходку не оставила без внимания, тем более что установить участников не составило труда. В ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области рассказали местному изданию «В городе N», что молодые люди подвергали опасности не только себя, но и окружающих автомобилистов. В Госавтоинспекции напомнили о случае годичной давности, когда в Балахнинском районе города молодой человек, катаясь на тюбинге, выехал на полосу встречного движения и погиб под колесами автомобиля.

В результате штраф получил только водитель «тягача» — одну тысячу рублей.

«За совершение данного правонарушения 24-летний житель Сормовского района областного центра подвергнут наказанию в виде штрафа в размере 1000 рублей… В отношении лица, управлявшего транспортным средством, составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ (перевозка людей вне кабины автомобиля)», — говорится на сайте регионального МВД.