Новые технологии постепенно облегчают жизнь людей, а создаваемые при их помощи роботы готовы взять на себя заботу, например, по поиску места для парковки и доставке туда автомобиля.

Лондонский аэропорт Гатвик скоро начнет эксперимент по автоматической парковке автомобилей пассажиров. Суть новой продвинутой системы парковки заключается в том, что забирать машины у клиентов и доставлять их на место стоянки будут автономные роботы.

Для доставки машин на парковочные места робот оснащен специальной площадкой, которая закатывается под транспортное средство, затем приподнимает его над землей и перевозит. Администрация аэропорта надеется, что эта система позволит разместить на имеющихся стоянках гораздо больше автомобилей, чем там помещается сейчас. Благодаря тому, что транспортироваться машины на парковочные места будут уже пустыми и выходить из них никому не нужно, ставить транспортные средства можно будет гораздо плотнее.

Поставкой роботов на парковки аэрогавани займется компания Stanley Robotics. У ее специалистов есть немалый опыт по внедрению данной технологии, так как они уже занимались подобными проектами для пары французских аэропортов.

Испытания новой системы парковки в аэропорту Gatwick продлятся три месяца, а количество мест на стоянке на это время увеличится со 170 до 270. Чтобы поставить машину на стоянку, владельцу достаточно загнать ее в специальный бокс, откуда автомобиль заберет робот, а затем вернет туда же по прилету хозяина. Кстати, для большего удобства все роботы будут располагать информацией о рейсах пользователей парковочной системы и доставлять их автомобили загодя, чтобы путешественникам не пришлось ждать слишком долго.

Проект стартует в августе этого года, а до того времени представители компании Stanley Robotics проведут на стоянке аэропорта подготовительные работы, в ходе которых устранят все препятствия, мешающие передвижению роботов-камердинеров. Например, трещины в асфальте и мачты ставшего ненужным освещения.

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Фото, видео: YouTube