Участок шоссе около Сен-Сюльпис, к северу от Лаваля (Канада) в воскресенье был закрыт полицией из-за снежной бури. В результате образовались два крупных скопления машин с участием десятков транспортных средств. Полиция провинции, впрочем, заявила, что были зарегистрированы лишь незначительные аварии.
Марио Лабрек возвращался в свой дом в Лавале, когда попал в пробку из 75 машин в 20 км к востоку от Монреаля, и стал свидетелем презабавнейшей ситуации. Из-за сильного снегопада видимость была плохой, а дорога совершенно ледяной. Было понятно, что стоять придется долго, но застрявшие автомобилисты решили не унывать и проявили изобретательность. Они достали из багажников хоккейную экипировку и организовали импровизированную игру прямо на проезжей части.
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Видео: YouTube
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