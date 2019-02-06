Умер легендарный инженер-испытатель Анатолий Акоев

В Тольятти скончался человек, почти три десятка лет посвятивший доводке вазовской продукции.

Анатолий Михайлович Акоев пришел на АВТОВАЗ (тогда еще просто ВАЗ) в 1968 году, до этого он работал на ГАЗе. Именно Акоев занимался доводкой прототипов ВАЗ-2101, в результате превратившихся в массовый серийный автомобиль, по своим характеристикам превосходящий Fiat-124, на базе которого и появилась «копейка».

Позднее он возглавил отдел доводки автомобилей, а затем стал начальником управления дорожных испытаний и доводки автомобилей. Кроме ВАЗ-2101 он учил ездить Ниву, все классическое семейство Жигулей и переднеприводную «восьмерку», работая над последней в тесном контакте с Porsche Engineering.

Анатолий Акоев (второй слева) на испытаниях первых ВАЗ-2101 на Дмитровском полигоне в 1970 году

Даже после выхода на пенсию Анатолий Михайлович продолжал работать на заводе, помогая доводить новые модели и модификации до ума, воспитывая новое поколение заводских испытателей. Окончательно он покинул АВТОВАЗ в 2009 году, когда на предприятии сменился менеджмент.

Редакция «За рулем» приносит соболезнования родным и близким Анатолия Михайловича.

Фото: из архива «За рулем»