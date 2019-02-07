Сбежавших с места ДТП водителей будут сажать в тюрьму

Если в аварии нет погибших, но участники получили серьезные травмы, ответственность для покинувшего место происшествия водителя будет такой же, как для нетрезвого: до четырех лет лишения свободы. Если в ДТП погиб человек, сбежавшему водителю грозит от двух до семи лет, если в аварии две или более жертв — от четырех до девяти лет с лишением права занимать определенные должности. Документы вносят поправки во 2-ю, 4-ю и 6-ю части 264-й статьи УК. Речь в данном случае идет только об авариях с жертвами и тяжкими последствиями для участников.
Сейчас покинувшим место аварии грозит только лишение прав от года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток. В результате часто происходят случаи, когда водители сбегают с места ДТП, потому что находились в состоянии опьянения. Если они потом приходят с повинной или их разыскивают, они объясняют свой проступок тем, что растерялись или испугались, но доказать, что в момент аварии они находились в нетрезвом состоянии, уже невозможно. Поэтому наказание для них предусмотрено такое же, как и для трезвых водителей, и эту несправедливость депутаты и пытаются устранить.
- Резонансный случай произошел весной прошлого года в Иваново. Водитель скрылся с места ДТП, в котором погибли два человека. Было известно, что водитель находился за рулем нетрезвым, в доказательство представлены чеки и показания свидетелей, но суд это не принял, потому что по закону состояние опьянения может быть установлено только через процедуру освидетельствования или письменный отказ от нее.
- Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предлагает конфисковывать автомобили в случае дорожно-транспортных происшествий, если есть жертвы.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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