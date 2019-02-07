Сбежавших с места ДТП водителей будут сажать в тюрьму

Депутаты одобрили в первом чтении правительственные законопроекты, ужесточающие наказание за бегство с места ДТП.

Если в аварии нет погибших, но участники получили серьезные травмы, ответственность для покинувшего место происшествия водителя будет такой же, как для нетрезвого: до четырех лет лишения свободы. Если в ДТП погиб человек, сбежавшему водителю грозит от двух до семи лет, если в аварии две или более жертв — от четырех до девяти лет с лишением права занимать определенные должности. Документы вносят поправки во 2-ю, 4-ю и 6-ю части 264-й статьи УК. Речь в данном случае идет только об авариях с жертвами и тяжкими последствиями для участников.

Сейчас покинувшим место аварии грозит только лишение прав от года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток. В результате часто происходят случаи, когда водители сбегают с места ДТП, потому что находились в состоянии опьянения. Если они потом приходят с повинной или их разыскивают, они объясняют свой проступок тем, что растерялись или испугались, но доказать, что в момент аварии они находились в нетрезвом состоянии, уже невозможно. Поэтому наказание для них предусмотрено такое же, как и для трезвых водителей, и эту несправедливость депутаты и пытаются устранить.

Резонансный случай произошел весной прошлого года в Иваново. Водитель скрылся с места ДТП, в котором погибли два человека. Было известно, что водитель находился за рулем нетрезвым, в доказательство представлены чеки и показания свидетелей, но суд это не принял, потому что по закону состояние опьянения может быть установлено только через процедуру освидетельствования или письменный отказ от нее.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предлагает конфисковывать автомобили в случае дорожно-транспортных происшествий, если есть жертвы.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС