Покинул место ДТП? Считаешься пьяным!

В аварии погибли два человека, а водитель скрылся с места происшествия. Его действия расценили как отказ от медицинского освидетельствования, хотя УК РФ этого не предусматривает. Как следует поступать в таких случаях? Президиум Ивановского облсуда попросил Конституционный суд разъяснить статью 264 УК РФ.

Президиум Ивановского облсуда попросил Конституционный суд (КС) разъяснить применение ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Речь касается не только одного конкретного дела, но ряда аналогичных. Житель города Иваново Сергей Журавлев в марте 2015 года, выйдя из ночного клуба, сел за руль, не справился с управлением и попал в аварию. Двое пассажиров, которые находились в салоне автомобиля, погибли, а сам виновник скрылся с места происшествия. Сергей Журавлев был объявлен в розыск, но через год сам явился к следователю. Спустя год проверить, в каком состоянии он тогда находился за рулем, было невозможно, но уже одно то, что он скрылся, было расценено судом как отказ от медосвидетельствования, что приравнивается к тому, как если бы он находился за рулем нетрезвым. Кроме того, следователям удалось собрать доказательную базу: кассовые чеки на покупку двух бутылок водки, видео, на котором видно, как водитель пьет шампанское, находясь за рулем, акты медосвидетельствования собутыльников Сергея Журавлева и свидетельские показания, пишет «КоммерсантЪ».



Суд признал Сергея Журавлева виновным по п. 6 ст. 264 УК РФ и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Однако защита стала оспаривать приговор на том основании, что по ст. 264 УК РФ состояние опьянения может быть установлено только через процедуру освидетельствования или письменный отказ от нее, при этом никакие чеки и показания свидетелей это подтвердить не могут.



Однако суды не стали принимать во внимание утверждение адвокатов, пока те не дошли до Верховного суда, который нашел приговор неправомерным и в сентябре 2017 года передал дело на рассмотрение президиуму Ивановского облсуда. Там уголовное дело приостановили и направили запрос в Конституционный суд. Его просят проверить ст. 264 УК РФ на соответствие Конституции.

По мнению Ивановского облсуда, действующая редакция ст. 264 УК РФ сформулирована так, что стимулирует виновников происшествий скрываться, чтобы не проходить медицинское освидетельствование, и избегать усиленного наказания. Суд же, обладая альтернативными доказательствами езды в пьяном виде, сделать ничего не может — нельзя человеку вменять в вину признак опьянения, основанный лишь на предположении.

Ситуация складывается сложная: Журавлев, скорее всего, действительно был нетрезв, что и стало причиной аварии, но если грести под одну гребенку все такие случаи, то пострадать могут и невиновные. То есть те, кто, скрывшись с места ДТП, пьяным не был, а мог просто испугаться, что родственники и знакомые раненого или погибшего участника аварии могут устроить самосуд до приезда полиции.

Слушания по запросу уже назначены на 5 апреля. Любопытно, какое решение примет Конституционный суд?

РСА обратится в Президиум Верховного суда, чтобы обжаловать решение, вынесенное ВС, в котором утверждается, что справочники стоимости запчастей не соответствуют утвержденной ЦБ Методике восстановительного ремонта.

ЦБ Методике восстановительного ремонта. Жителя Красноярска неоднократно задерживали за рулем за езду в нетрезвом виде. Он, уже лишенный прав, снова и снова садился за руль. Теперь он проведет два года в колонии-поселении, и 27 лет ему запрещено садиться за руль автомобиля.



Фото: Александр Тарасенков/ТАСС