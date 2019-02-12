Судья сбил девушку на переходе. Уголовное дело возбуждать не стали

В заключении судебно-медицинской экспертизы говорится, что у девушки выявлены телесные повреждения средней тяжести. Других повреждений, в том числе тех, о которых писали СМИ, не установлено.
По закону водитель привлекается к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, только в том случае, если нарушение им правил дорожного движения повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека либо смерть одного или более лиц. Поэтому в данном случае лицо, виновное в аварии, может быть привлечено только к административной ответственности.
Военные следователи уже направили в прокуратуру Краснодарского края материалы проверки в отношении судьи, чтобы там смогли привлечь его к административной ответственности, говорится на сайте Следственного комитета.
- Напомним, судья Краснодарского военного суда Арсен Крикоров вечером 21 декабря 2018 года наехал на автомобиле на 18-летнюю девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Она получила травму ноги. Видео случившегося попало в интернет.
- Позже выяснилось, что сбитая девушка является спортсменкой, входящей в сборную Краснодарского края по тхэквондо, но полученные травмы могут не позволить ей продолжить спортивную карьеру.
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