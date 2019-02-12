Судья сбил девушку на переходе. Уголовное дело возбуждать не стали

Главное военное следственное управление СК России изучило обстоятельства аварии с участием судьи Краснодарского гарнизонного военного суда и пришло к выводу, что состава уголовного преступления там нет.

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В заключении судебно-медицинской экспертизы говорится, что у девушки выявлены телесные повреждения средней тяжести. Других повреждений, в том числе тех, о которых писали СМИ, не установлено.

По закону водитель привлекается к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, только в том случае, если нарушение им правил дорожного движения повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека либо смерть одного или более лиц. Поэтому в данном случае лицо, виновное в аварии, может быть привлечено только к административной ответственности.

Военные следователи уже направили в прокуратуру Краснодарского края материалы проверки в отношении судьи, чтобы там смогли привлечь его к административной ответственности, говорится на сайте Следственного комитета.