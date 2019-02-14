В Москву вернут частные маршрутки

Уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов попросил мэра Москвы Сергея Собянина вернуть частные маршрутные такси на некоторых направлениях, чтобы снять напряжение с транспортной системы.

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Борис Титов обратился с такой просьбой к мэру Москвы Сергею Собянину.

«Если говорить о транспорте, то хорошо, что убрали загруженность маршруток, как в Шанхае, но, с другой стороны, сегодня на некоторых направлениях города государственные компании [перевозчики] не всегда справляются. Поэтому мы считаем, что можно было бы допустить частные маршрутки желтого цвета от малого бизнеса и самозанятых. Мы озвучивали это предложение мэру [Москвы]», — рассказал Титов агентству ТАСС на инвестиционном форуме в Сочи.

Это сняло бы напряжение с транспортной системы в некоторых загруженных районах столицы.

Фото: Роман Демьяненко/ТАСС

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