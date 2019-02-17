Торопыгам на дорогах всегда не везет. На этот раз, к счастью, обошлось без жертв, но, надо полагать, с последствиями.

Материалы по теме Маск ответил на вопрос, который ему так часто задают русские

Когда мы спешим, особенно находясь за рулем, мы многого не замечаем. Не видим пешеходов и едущие по опасной для нас траектории другие транспортные средства, «лежачих полицейских» и более серьезные преграды, а также наряды ДПС, которые при этом даже не таятся.

Нежелание водителя Тойоты подождать всего пару секунд привело к тому, что у него теперь будут серьезные проблемы. Мы не знаем, какое именно наказание предусмотрено в штате Джорджия (а дело было в США) за выезд на ж/д пути при красном сигнале семафора и опущенном шлагбауме, но знаем, что за подобное карают достаточно сурово во всех странах мира. Судя по тому, что шлагбаум поднялся сразу после проезда нарушителя, поезд уже прошел, а водитель Тойоты просто устал ждать, пока сработает удаленный от переезда датчик, открывающий шлагбаум. Он настолько торопился, что даже не оглянулся по сторонам в поиске представителей власти. А следовало бы. Тех, кто пренебрегает безопасностью окружающих, никто не любит, и рано или поздно им воздается по заслугам.

В России тоже есть немало торопыг, спешащих как можно быстрее пересечь ж/д переезд после прохождения поезда. Часто сделать это, слава Богу, мешают поднятые барьеры, и дело тут не только в безопасности. У семафоров есть одна очень коварная особенность — они всегда перемигиваются красными огнями до тех пор, пока шлагбаум не поднимется полностью. Спешащие водители нередко из-за этого попадаются, заезжая под поднимающийся шлагбаум на запрещающий сигнал семафора. Порой за переездом торопыгу ждут инспекторы ДПС, которым из-за незнания водителями описанных особенностей работы семафора и шлагбаума даже прятаться не нужно.

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Фото, видео: YouTube