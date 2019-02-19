Трамп пугает гигантскими пошлинами на немецкие автомобили. Но пострадают и американские!

Из-за пошлин немецкие автомобили могут подорожать для американцев на 5 тысяч долларов, но и это еще не все! Несогласных много…

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Если Дональд Трамп уж что-то задумал, он этого добивается всеми средствами. Так, кроме стены на границе с Мексикой он непременно хочет ввести повышенные пошлины для автомобилей из стран ЕС. Министерство торговли США уже передало Трампу доклад об импорте автомобилей в США из Европы, в котором говорится, что немецкие автомобили «угрожают национальной безопасности США». Теперь у президента есть 90 дней на принятие решения по заградительным пошлинам. Однако покупатели, производители и продавцы в США противятся идее повышения пошлин: ведь тогда автомобили из Германии подорожают в среднем на 5 тыс. долларов (!), а машины американского производства — на 1,8 тыс. долларов, — из-за того что запчасти для них поставляются из той же Европы — Германии, Франции и Италии, сообщает немецкий телеканал Welt.



В Евросоюзе собираются адекватно реагировать, если США все же решатся на карательные пошлины. Кроме того, там не приемлют саму формулировку, что немецкие автомобили являются «угрозой национальной безопасности для США», тем более что многие из них даже собраны там .

Таким образом в Евросоюзе занервничали по поводу новых заградительных пошлин на европейские автомобили. Особенно сильно это может ударить по Германии, поэтому федеральное правительство страны продолжает искать решение проблемы за столом переговоров.

Введением 25%-ных пошлин Трамп хочет сократить торговый дефицит и создать в стране новые рабочие места, но даже в США считают эту перспективу спорной. Эксперты предупреждают, что повышение пошлин может замедлить продажи в самих Соединенных Штатах, что в конечном итоге поставит под угрозу существующие рабочие места. Представители американской индустрии автозапчастей говорят о том, что специальные пошлины станут дополнительным бременем для американских компаний и потребителей. Также позицией Трампа, как обычно, недоволен и Конгресс. На минувших выходных на конференции по безопасности в Мюнхене обычно очень выдержанная Ангела Меркель с раздражением заявила, что оценка, к которой пришло министерство торговли США, ужасна для Германии. Она не понимает, как США могут считать «немецкие автомобили угрозой национальной безопасности».