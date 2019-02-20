В России готовят новый регламент для реагентов

В новом ГОСТе с требованиями к противогололедным реагентам будет прописаны размер гранул твердых реагентов и требования к коррозионной активности дорожной химии.

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Проект ГОСТ с требованиями к противогололедным материалам разработал РосдорНИИ Минтранса по заказу Ассоциации зимнего содержания дорог. Документ находится на рассмотрении в Росавтодоре, который должен утвердить его до октября 2019 года, стало известно «Коммерсанту».

Сейчас требования тоже существуют, но за 15 лет они устарели, и их практически не придерживаются. Кроме того, действующий ГОСТ разрабатывали власти Казахстана в рамках Таможенного союза сразу для нескольких стран, поэтому все нюансы в нем учесть не удалось.

Согласно новому документу в твердых противогололедных материалах не должно быть частиц более 8 мм, размером 4–8 мм — не более 15%, 1–4 мм — не менее 75%, менее 1 мм — не более 10%. Слишком мелкий материал превращается в илистую жижу, а весной — в пыль, а слишком крупные частицы долго плавят лед и могут повредить стекло машины.

Также ГОСТом собираются снизить коррозионную активность реагентов. Она измеряется в лаборатории путем погружения металлических пластин в раствор с реагентом. Спустя сутки становится ясно, сколько массы потерял металл в результате коррозии. В действующим стандарте допускается 1,1 мг/кв. см в сутки, в новом — 0,4 мг/кв. см для дорог 1-й категории и мостов, 0,8 мг/кв. см — для остальных дорог.

Кроме того, впервые вводится вид двухфазного реагента — смесь твердого и жидкого веществ.

При этом в новом документе никак не описываются требования к химическому составу противогололедных веществ. Насколько они опасны для человека и природы определяют в ходе государственной экологической экспертизы и других тестов. Без соответствующих заключений производители реагентов просто не допускаются до тендеров.

Фото: АГН «Москва»