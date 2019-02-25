Подросток купил ВАЗ за билеты «Банка приколов»

Подросток, купивший себе автомобиль за ненастоящие деньги, теперь обвиняется в мошенничестве и может сесть на 5 лет.

Материалы по теме 5 способов продать машину с пробегом: выбираем быстрый и выгодный

В Калачеевском районе Воронежской области 16-летний молодой человек обманул 56-летнюю женщину при покупке автомобиля ВАЗ-2105. Вместо настоящих денег он вручил ей билеты «Банка приколов». Обман вскрылся лишь на следующий день, и женщина сообщила об этом в полицию.

«Женщина пояснила, что в феврале текущего года она решила продать принадлежащий ей автомобиль ВАЗ-2105 и с этой целью на сайте бесплатных объявлений разместила информацию. Через некоторое время ей на мобильный телефон позвонил молодой человек, который выразил намерение купить автомашину. Юноша пришел домой к потерпевшей, чтобы осмотреть транспортное средство. После этого молодой человек сказал, что авто его полностью устраивает и передал женщине оговоренную сумму денежных средств в размере 40 000 рублей. Совершив сделку, парень на приобретенном автомобиле уехал», — рассказали в ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские быстро вышли на «приколиста», отследив его по номеру мобильного телефона, с которого тот звонил потерпевшей. В данный момент подозреваемый в мошенничестве 16-летний подросток задержан и дал признательные показания. Юноша объяснил, что автомобиль был ему очень нужен для того, чтобы хвастаться перед девушками. При этом, само собой, водительских прав категории «В» у юного злоумышленника не было.

«Купленный» автомобиль за время владения им подростком не пострадал и будет возвращен законной владелице. Сам «приколист» отпущен под подписку о невыезде. Против него заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), что грозит молодому человеку лишением свободы на срок до 5 лет.

С другими материалами рубрики «Происшествия» можно ознакомиться здесь.

Фото: Niels Steeman on Unsplash